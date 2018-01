Vier op tien winkeliers tevreden over eerste helft solden

De wintersolden 2018 zijn halverwege. Vier op tien (of 37,5%) West-Vlaamse winkeliers bestempelen het begin van deze eerste soldenperiode als goed tot zeer goed.

Eén op tien (of 9,4%) beoordeelt deze als slecht. Geen enkele winkelier als zeer slecht. Toch stelt 34,4% van de winkeliers dat de huidige verkoop minder is tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van UNIZO West-Vlaanderen bij ruim 150 West-Vlaamse handelaars gevestigd in Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Roeselare.

“Het warme winterweer en het veranderende aankoopgedrag van de consument zijn een belangrijke oorzaak van de mindere verkoop. Toch hadden we gehoopt dat er een positief effect zou zijn van het samenvallen van de kerstvakantie met de eerste dagen van de solden,” zegt Frederik Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen.