Vier politiezones gaan nauw samenwerken

Het gaat om zones van in De Panne tot helemaal in het zuiden, in Kortrijk, meer bepaald de politiezones Westkust, Polder, Riho en Vlas.

Bedoeling is om middelen en mensen samen te brengen om zo beter in te staan voor de veiligheid van ruim 285.000 inwoners. In Koksijde hebben de vier vanochtend het unieke samenwerkingsprotocol ondertekend. Er waren al afspraken tussen de zones in verband met intern toezicht, interne preventie en snelheidscontroles, maar het protocol van nu gaat veel verder. De zones blijven wel autonoom werken, van een fusie is dus geen sprake.

"Met de expertise en middelen waar we samen over beschikken kunnen we beslist nog betere resultaten neerzetten. We mikken op een win-win", aldus de vier korpschefs. "We zien dat samenwerken onze slagkracht verhoogt en tot resultaten leidt. Denk maar aan de recente ondersteuning met mobiele ANPR-camera's, de gemeenschappelijke gerechtelijke acties en de onderlinge bijstand tijdens verkeerscontroles."

Pionierswerk

Concreet gaan de zones onder meer samenwerken op vlak van intern toezicht en kwaliteitszorg, ICT, de Lokale Computer Crime Unit (LCCU), operationele inzet, veiligheidsconsulenten en het gebruik van materiaal zoals voertuigen en flitstoestellen. "Technologie, snelheid en innovatie zijn prioritair", aldus Nicholas Paelinck, korpschef van Westkust. "Het zijn niet langer de grote die de kleintjes verslaan, wel de snelle die de tragere verschalken. Altijd vooruit denken en performant zijn is van primordiaal belang."

"Met deze samenwerking breiden we niet enkel uit in de ruimte en in de breedte, maar vooral in de diepte", aldus Kris Declercq, burgemeester van Roeselare. "Dit is pionierswerk, zeker in het kader van de nakende hervorming van de politiezones", vult Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne aan.