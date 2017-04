Vier slechtvalkjes geboren in top Ieperse kathedraal

In de torenspits van de Sint-Maartenskathedraal in Ieper zijn vier slechtvalkjes geboren.

Normaal zullen de kuikentjes begin juni het nest verlaten. Daarna blijven ze nog enkele weken in de buurt rondzwerven. Sinds 2005 hangt in de torenspits een nestbak voor slechtvalken. Sinds 2012 zijn er regelmatig nestjes in het voorjaar. Wie de vogels wil zien richt de verrekijker het beste op de noordelijke zijde van de torenspits van Sint-Maartens aan de kant van de stadsschouwburg. De vogels rusten vaak op de versieringen op de torenspits.

Tijdens hun jachtvluchten halen slechtvalken enorme snelheden, zelfs tot 300 kilometer per uur. Slechtvalken jagen op allerlei vogels zoals spreeuwen. Op die wijze regelen ze de aantallen vogels in de natuur, en helpen ze mee om bijvoorbeeld verwilderde stadsduiven of kauwen onder controle te houden.