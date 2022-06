Vier topbedrijven uit maakindustrie werken samen en wisselen kennis uit

Het gaat om landbouwmachineproducent CNH uit Zedelgem, weefgetouwenfabrikant Picanol uit Ieper, diepvriesvoedingsbedrijf Crops uit Wielsbeke en textielmachinebouwer Vandewiele in Marke. Bedoeling is dat alle bedrijven die produceren meegaan met hun tijd. Trekker van het project is het onderzoekscentrum Flanders Make, dat 11 miljoen euro vrijmaakt.

Textielmachinebouwer Vandewiele uit Marke is één van de zes bedrijven die het voortouw nemen in het digitaliseringsproject. De high end machines die hier staan worden niet alleen gebruikt om tapijten te weven, maar ook voor de productie van kussens, textielschoenen of kunstgras. Charles Beauduin, CEO Vandewiele: "Toen ik hier begon, was er één motor per weefmachine. Vandaag hebben de grootste machines 13.000 servo-motoren. De bewegingen zijn volledig geautomatiseerd en digitaal."

Aan efficiëntie winnen

Flanders Make, het onderzoekscentrum voor de maakindustrie, voorziet 11 miljoen euro in het kader van het relanceprogramma Vlaamse Veerkracht, om productielijnen verder te optimaliseren en digitaliseren. Dirk Torfs, CEO Flanders Make: "De nieuwe technologie met data en artificiële intelligentie laat ons toe om veel meer te doen. Te centraliseren en ook kennis en inzichten te ontwikkelen waardoor we efficiëntie winnen qua energie, productietechnologie en productiviteit."

Vandewiele heeft in de loop der jaren alle belangrijke schakels van het productieproces zelf in handen genomen, van korrel tot afgewerkt product. 10% van de jaaromzet gaat naar onderzoek en ontwikkeling. "Het is van groot belang dat we ervaringen kunnen doorgeven en van elkaar kunnen leren. Omdat de uitdagingen niet mals zijn. We moeten tegen sterke Chinese en Amerikaanse concurrenten kunnen optornen en dat kan je beter samen."

Intussen schiet in Kortrijk de bouw van een co-creatiecentrum van Flanders Make goed op. Met 6.000 vierkante meter wordt dit de grootste en modernste kennis- en onderzoekshub rond de maakindustrie van ons land. In 2023 moet het opengaan.