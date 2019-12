Er zijn vier verdachten van cocaïnehandel opgepakt na huiszoekingen in Waregem, Tiegem en Kortrijk. Eén van de verdachten is intussen terug vrijgelaten.

Na concrete aanwijzingen van verkoop van cocaïne in de regio Waregem is het parket in oktober een onderzoek gestart. De politie heeft bij huiszoekingen 350 gram cocaïne gevonden en een belangrijke som geld. Drie van de vier gearresteerden moeten voor de onderzoeksrechter komen. Een 38-jarige man uit Waregem is na verhoor terug vrijgelaten. De vier verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht.