Vierdaagse afgesloten met Last Post

Die is vanmiddag afgesloten onder de Menenpoort in Ieper, met een speciale Last Post, uitzonderlijk om 15u30 en niet om 20 uur zoals normaal. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om mee te doen. Jef Verstraete, Directeur Vierdaagse van de IJzer: "Ik denk dat dat allemaal heel persoonlijk is. Ik denk dat dat is om te kunnen bewegen, het sportieve, de uitdaging. Maar ook de ambiance, de sfeer onderling bij de wandelaars. Nieuwe plekken ontdekken in de Westhoek en aan de kust. Samen misschien met de militairen. De burgers appreciëren het dat wij militairen aanwezig zijn en we samen de wandelsport kunnen uitoefenen."

