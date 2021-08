Vierdaagse van de IJzer gestart

Vandaag start in Oostduinkerke de Vierdaagse van de IJzer. Na een jaar waarbij corona stokken in de wielen stak, kan er weer vier dagen lang gewandeld worden in de Westhoek.

De Vierdaagse wordt georganiseerd door Defensie in samenwerking met de gemeentes Koksijde, Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper. De wandelaar kan vrij kiezen hoeveel en welke dagen hij of zij wenst deel te nemen. Iedere dag worden verschillende afstanden aangeboden: 8, 16, 24 en 32 km.

Corona

Defensie controleert niet op het coronapaspoort. De start gebeurt wel telkens in tijdsblokken tussen 07.30 en 10.30 uur, zodat de wandelaars meer verspreid vertrekken. Mondmaskers moeten alleen als je de afstand van 1,5 meter niet kan respecteren. Langs het parcours ¨staat ook op verschillende plaatsen ontsmettingsgel.

Bij Defensie klinkt het als volgt: “Met de Vierdaagse van de IJzer willen we de band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en burgers samen te brengen tijdens een gemeenschappelijke sportieve inspanning. Meteen herdenken we op een respectvolle manier de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzonder zij die vielen op de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog. En natuurlijk willen we de wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de historische en toeristische waarde van de regio.”