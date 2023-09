Vierde BK roundnet in Oostende

In Oostende vond zondag het vierde Belgisch Kamioenschap van roundnet plaats. De sport won tijdens de coronacrisis aan populariteit. Ook in West-Vlaaderen duiken al enkele clubs op.

Roundnet of spikeball is een sport waarbij duo's elk om beurt in 3 balcontacten de bal op de minitrampoline slaan. Eenmaal de bal de grond raakt, gaat het punt naar de tegenstander.

Vrouwen gezocht

Tijdens dit Belgisch kampioenschap in Oostende gaan zo’n 45 duo’s de strijd aan. Daarvan zijn 37 duo’s mannen en slechts 8 duo’s zijn vrouwen. Maar daar zouden ze zelf graag verandering in zien.

Wat opvalt bij spikeball is het vriendschappelijke karakter tussen de duo’s. Dat geeft de sport een toegankelijk karakter. In West-Vlaanderen vind je in Kortrijk, Brugge en Oostende ook al een club.