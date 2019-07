Vierde ontsnapte weer gevat

Een gevangene die twee weken geleden ontsnapte uit het Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede, is zaterdag gevat. Dat bevestigt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. De man is overgebracht naar de dichtstbijzijnde gesloten instelling.

Het gaat om de gedetineerde die twee weken geleden uit het douchecomplex is ontsnapt. De man hield zich schuil bij een vriendin in Vlaams-Brabant en werd overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis. Sinds begin dit jaar zijn er al zes gedetineerden ontsnapt uit het Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede, dat een halfopen regime hanteert. De gevangenis is daarom bedoeld voor gedetineerden die in principe niet vluchtgevaarlijk zijn. Het gaat ook steeds om mensen die op een zucht van vrijlating staan.

