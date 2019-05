Vijf badplaatsen bemand door strandredders

In vijf kustplaatsen staan redders in voor de veiligheid van de baders tijdens dit verlengde weekend.

Dat is het geval in Knokke-Heist, Blankenberge, Oostende, De Haan en Koksijde. De zeewatertemperatuur schommelt rond zo'n 15 graden en dat is niet al te warm. Maar met de voorspelde zon erbij, kan het morgen en zondag deugd doen om een frisse duik te nemen. De redders zitten dit seizoen alvast in een andere outfit. Behalve het rood op hun kledij zijn er ook stukken in het geel, wat meer overeenstemt met de internationale kleuren voor redders aan zee. Hoofdredders blijven in het blauw gekleed lopen.