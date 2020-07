Vijf bedrijven even geëvacueerd voor gaslek in Ieper

Deze namiddag werden in Ieper een vijf bedrijven geëvacueerd voor een gaslek.

De brandweer werd om half vier opgeroepen voor een gaslek in de Bargiestraat in Ieper. Tijdens graafwerken werd een middendrukleiding geraakt. Een vijftal bedrijven werd preventief geëvacueerd tot het lek gedicht was door Fluvius. Na een klein uur konden de 40 geëvacueerde personen terugkeren naar hun bedrijf.