Vijf caravans gestolen uit camping Decuyper

In de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 00.10u en 01.50u zijn bij Decuyper Camping vijf caravans gestolen. Het gaat om vier caravans van het type Fendt en één van het type hobby. In 2017 werden al eens caravans gestolen bij het Poperingse bedrijf.

De dieven hielden zich aan een strikt schema: telkens werden de caravans per twee naar buiten gereden en naar een dichtbijzijnde loods/parking gebracht. Bovendien zat er tussen het buitenrijden en terugkomen steeds dezelfde tijd. "De 4 fendts werden weggereden richting Desomer-Plancke. De hobby richting industrie via Beneluxlaan.", zegt het Facebook-bericht nog verder.

Niet de eerste keer

Voor Decuyper camping is dit helaas geen eerste keer, want het bedrijf kreeg al genoeg te kampen met dieven. In 2017 vroeg bedrijfsleider Bart Decuyper om slagbomen rond het industrieterrein in Poperinge en hij plaatste zelf ook betonblokken, maar telkens vonden de dieven wel een weg door de bescherming.

Britse wagen's

In het bericht wordt ook vermeld dat de daders auto's met Britse nummerplaat bestuurden. Een wagen type Fiat Ducato/Peugeot Boxer met dakdrager en een wagen type BMW x3/x5. Het bedrijf maant aan om het bericht massaal te delen om de daders zo snel mogelijk te vinden.

