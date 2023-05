Vijf extra intensieve en veilige begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren

Er komen in West-Vlaanderen vijf extra trajecten die kinderen en jongeren met problemen begeleiden. Het gaat om een nieuwe hulpverleningsvorm in Vlaanderen.

Sinds maart lopen er in Vlaanderen al trajecten met plaatsen 'Veilig Verblijf' en 12 extra intensieve trajecten. Daar komen er nu nog eens vijf bij in West-Vlaanderen. “Een klein aantal jongeren in Vlaanderen worstelt met een dusdanig complexe problematiek dat zij nood hebben aan een veilige omgeving om hen te beschermen," zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits.

"Sommigen moeten we beschermen tegen zichzelf, omdat ze zo'n gedragsproblemen hebben dat zich misschien iets zouden aandoen. Anderen tegen een onbetrouwbare omgeving, bijvoorbeeld in het tienerpooiermilieu. Geen enkele situatie is identiek." Bij de trajecten die onlangs zijn uitgerold, en waar er dus bij ons nog vijf bijkomen, kan het gaan om een verblijf in een voorziening, een begeleiding overdag of over zelfstandig wonen.

NIeuwe manier om te begeleiden

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw en Broeders van Liefde vzw zullen de begeleiding van de jongeren organiseren.

Vlaanderen wil jongeren met complexe zorgvragen trouwens anders gaan begeleiden: Een voorziening heeft vaak niet de totaaloplossing per jongere voorhanden. Er komt daardoor meer samenwerking om per jongere een zorgplan op maat te kunnen aanbieden.