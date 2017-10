Vijf jaar cel voor Kortrijkse Syriëstrijder

Hij trok eind 2014 naar Syrië en Irak om er aan de zijde van IS te vechten. Het onderzoek startte naar aanleiding van verklaringen in een ander dossier. De man radicaliseerde in de zomer van 2014 en vloog al op 8 oktober van dat jaar naar Istanboel. In de maand daarvoor had de Marokkaan regelmatig contact met Abdelmalek Boutaliss, een Kortrijkse Syriëstrijder. Boutaliss vertelde onder andere over de trainingen en gaf hem de raad om geld mee te nemen.

Onthoofdingen

Vanuit Istanboel reisde de beklaagde snel door naar Urfa, in de buurt van de Syrische grens. Via Facebook had hij een maand later contact met Lucas Van Hessche, nog een West-Vlaamse Syriëstrijder. Op dat moment bevond Yassin H. zich al in Irak. Mogelijk is de beklaagde ondertussen gesneuveld, maar daar bestaat geen zekerheid over. Voor het federaal parket is het duidelijk dat de beklaagde een bewuste keuze maakte door aan de zijde van IS te gaan vechten. "Op zijn werk pronkte hij met zijn fascinatie voor IS. Op Facebook postte hij foto's van onthoofdingen en poseerde hij met wapens", aldus procureur Antoon Schotsaert. De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf en een geldboete van 8.000 euro. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.