Vijf jaar cel voor ongeval met vluchtmisdrijf

Daarbij kwam een 24-jarige muzikant uit Torhout om het leven. In februari vorig jaar wandelden het slachtoffer en zijn vriendin rond 5.30 uur langs de Brugsebaan in Lichtervelde. Het koppel werd aangereden door de witte bestelwagen van de Lichterveldenaar. Pas enkele uren later ging de 31-jarige bestuurder zich aangeven bij de politie. Ondertussen was het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Zijn vriendin bleef ongedeerd.

Volgens het openbaar ministerie werd het ongeval veroorzaakt door een manifeste onoplettendheid. De beklaagde zou vlak voor de crash immers zijn gsm gezocht hebben in zijn voertuig. Hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar opgelegd.