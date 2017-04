Vijf jaar cel voor opzetten drugslabo

In de loods stond materiaal om 96 miljoen xtc-pillen te maken, maar zover kwam het niet. In juli 2015 werd het drugslab langs de Oudenburgsesteenweg in Oostende ontdekt. In de loods vonden de speurders onder andere een tabletteermachine en een grote industriële droogtrommel. Er werden ook aanzienlijke hoeveelheden aceton, mierenzuur, zoutzuur en zwavelzuur aangetroffen. Volgens het parket konden in het bewuste drugslab maar liefst 96 miljoen xtc-pillen gemaakt worden. Het onderzoek wees uit dat een andere beklaagde de vloeistoffen had besteld voor en aan hem geleverd had.

Visolie

De Nederlander belandde in maart vorig jaar in de gevangenis belandde, maar hield vol dat hij niet van plan was om xtc-pillen te maken. Volgens de verdediging was het de bedoeling om zelf tabletten van visolie te maken. Aan dat verhaal hechtte de rechter geen geloof. De beklaagde werd immers in Luik al eens tot 6,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een xtc-lab. De rechter veroordeelde de Nederlander tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro. Voor witwaspraktijken werd hij vrijgesproken. De andere beklaagde kreeg één jaar effectief voor zijn aandeel in de zaak. Een derde beklaagde werd tot één jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld.