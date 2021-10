Vijf jaar cel voor West-Vlaamse Syriëstrijders

West-Vlamingen Olivier Calebout (34) en Lucas Van Hessche zijn veroordeeld tot vijf jaar effectief voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Calebout riskeerde tien jaar cel, maar volgens de rechters was hij geen leider binnen IS.

Op 11 juni 2014 vertrok Olivier Calebout samen met Menenaar Lucas Van Hessche naar Turkije, om zich uiteindelijk in Syrië en Irak aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. In Istanboel voegde de Kortrijkzaan Abdelmalek Boutaliss zich bij hen.

Dood maar toch nog vervolgd

In juni 2015 stierf Van Hessche op 19-jarige leeftijd al aan het front in Syrië. Boutaliss was 20 toen hij in november 2015 om het leven kwam bij een zelfmoordaanslag in Irak. Hun dood staat officieel niet 100 procent vast, waardoor ze toch nog mee vervolgd werden. (lees verder onder de video)