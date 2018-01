Vijf jaar effectief voor doodslag Dadizele

Een Moorsledenaar van 26 die in Dadizele iemand doodschoot bij een mislukte drugsdeal moet van de rechter vijf jaar naar de cel voor doodslag.

De rechter hield rekening met het feit dat er uitlokking in het spel zat. De schutter kreeg nog een jaar extra cel voor drugsfeiten. Zijn twee mededaders uit Moorslede en Menen zijn volgens de rechter niet medeplichtig aan doodslag. Zij krijgen wel twaalf maanden voor de drugsinbreuken en respectievelijk twaalf en acht maanden voor het wapenbezit.

In de zomer van 2016 kwam een jonge Antwerpenaar van 20 om het leven toen hij samen met twee vrienden naar Dadizele trok. Hij had er afgesproken om een kilo cannabis te kopen. Maar het ging om een mislukte ripdeal en het jonge slachtoffer werd doodgeschoten. De geplande ripdeal van de Antwerpenaren, onder wie het slachtoffer, is wel bewezen. Eén van hen, die als eerste een wapen trok, krijgt een jaar effectief. Zijn kompaan krijgt de gunst van de werkstraf van 120 uur. De schutter moet ruim 50.000 euro morele schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer

