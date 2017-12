Vijf jaar met uitstel voor brandstichting

Tayn V. goot benzine in de slaapkamer van haar toenmalige vriend, maar het slachtoffer werd op tijd wakker. Voor moordpoging werd de vrouw vrijgesproken.

In de nacht van 16 op 17 juni 2016 vulde de beklaagde een bidon met drie liter benzine in een tankstation in de Brugsestraat in Oostkamp. Even na 3 uur 's nachts begon ze overal in hun woning benzine te gieten. Toon V. (29) werd gelukkig wakker toen zijn vriendin ook het bed overgoot met benzine. Het slachtoffer sleurde de beklaagde hardhandig naar beneden, maar kon niet voorkomen dat ze in de living en aan de trap toch nog kleine branden stichtte.

De verdediging legde uit dat Tayn V. hun relatie in het voorjaar van 2016 een tweede kans had gegeven. "Maar er waren veel ruzies, scheldpartijen en zelfs seksueel geweld. Ze konden niet met elkaar en ook niet zonder elkaar", aldus meester Dieter De fauw. Die bewuste avond zou haar vriend zelfs geprobeerd hebben om haar te wurgen, maar dat ontkent Toon V. met klem.

Signaal

Voor de moordpoging vroeg meester De fauw de vrijspraak. "Ze heeft hem zelf wakker gemaakt en heeft geen brand gesticht in de slaapkamer. Door te dreigen met zulke erge dingen wilde ze een signaal geven." De rechtbank volgde dat standpunt en merkte op dat de beklaagde haar aansteker beneden had laten liggen, waardoor ze het bed onmogelijk onmiddellijk in brand kon steken.

Beide betrokkenen stonden ook terecht voor wederzijdse slagen en verwondingen. De rechtbank oordeelde dat Toon V. de nacht van de feiten handelde uit wettige zelfverdediging. Voor het eerdere partnergeweld kreeg de man opschorting van straf. Als slachtoffer van de brandstichting kreeg hij 2.500 euro schadevergoeding toegewezen.