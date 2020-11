Vijf jaar voor snelle chauffeur onder invloed

Een man van 29 uit Knokke-Heist die eind december 2018 in Blankenberge een ongeval veroorzaakte waarbij een dode viel, is veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie met uitstel.

Het ongeval gebeurde langs de Brugse Steenweg toen hij er met zijn bestelwagen reed. De man reed niet alleen veel te snel, hij had ook gedronken. Toen hij van de rijvak afweek botste hij op een andere auto. Alles samen raakten vijf wagens bij het ongeval betrokken. Een vrouw van 66 overleed enkele weken later aan haar verwondingen. Volgens de man was hij in slaap gevallen achter het stuur. Hij moet ook een boete betalen, mag vijf jaar niet meer met de auto rijden en moet nadien ook een alcoholslot laten plaatsen.

