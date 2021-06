Vijf jaar voorwaardelijk voor man die naaktbeelden van eigen dochter verspreidt

Een 47-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor ernstige feiten van kinderporno.

D.D. verspreidde zelfs naaktbeelden die hij van zijn eigen dochter in de badkamer had gemaakt. Het openbaar ministerie had zes jaar cel geëist.

Het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children stelde vast dat vanop een Belgisch e-mailadres drie foto's met kinderporno verspreid werden. Het IP-adres leidde de speurders naar een gescheiden man uit Oostende. Op 29 september werd een huiszoeking uitgevoerd bij de verdachte.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat D.D. in de badkamer zelf beelden maakte van zijn dochter. Het ging bijvoorbeeld om beelden van een intieme scheerbeurt en van een toiletbezoek. D. beweerde dat hij de camera had geïnstalleerd om het meisje haar gedrag te controleren, omdat iemand beweerde dat ze naaktbeelden verspreidde op Instagram.

De speurders ontdekten dat de beklaagde al sinds september 2017 bezig was met het verspreiden van kinderporno, waaronder dus ook de beelden van zijn dochter. Het meisje was op dat moment amper acht jaar oud. De verborgen camera werkte met een bewegingssensor, waardoor op zijn laptops in totaal liefst 21.417 korte video's van het slachtoffer stonden. D. monteerde de beelden aan elkaar en verspreidde ze in dubieuze chatgroepen.

De Oostendenaar werd in april na zes maanden voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten. Volgens de verdediging heeft hij in de gevangenis beseft dat hij volledig verkeerd was en hulp nodig heeft. De advocate van de beklaagde vroeg daarom om opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

In hetzelfde dossier moest ook een 63-jarige Diksmuidenaar zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. G.V. kwam via een chatbox met D. in contact. Op zijn laptop vond de politie 44 foto's met kinderporno. De rechtbank veroordeelde hem uiteindelijk tot tien maanden effectieve celstraf. Beide beklaagden zijn ook voor vijf jaar hun burgerrechten kwijt.