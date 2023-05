Vijf keer meer gezinnen getroffen door Ventilus

Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul uit Kortrijk (Vlaams Belang).

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir: "Het gaat dan over de stukken Brugge, Zedelgem, Izegem en Avelgem. Daar zijn vandaag reeds 960 woningen en 80 bedrijven gelegen op een afstand van 100 meter van de bestaande hoogspanningslijn. Als de perimeter wordt uitgebreid naar 200 meter dan gaat dat om 2.100 woningen en 130 bedrijven die vandaag reeds een hoogspanningslijn in het landschap zien staan."

Bij de trajectkeuze van Ventilus eind maart sprak de Vlaamse regering voor de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn nog over 190 getroffen gezinnen in een straal van 100 meter. Nu zou het om bijna 1.000 gezinnen gaan en 80 ondernemingen. Binnen een straal van 200 meter verdubbelt het aantal gezinnen. Ook over de compensatieregeling is er nog altijd veel onduidelijkheid.