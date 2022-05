Vijf keer minder tomatentelers op 15 jaar

In West-Vlaanderen is het aantal tomatentelers vijf keer minder dan vijftien jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft opgevraagd bij de minister van Landbouw.

In heel Vlaanderen is op vijftien jaar tijd het aantal tomatenkwekers met maar liefst 68 procent gedaald. "Dit toont aan dat ook in de tomatenteelt er steeds minder familiale landbouwbedrijven overblijven. Voor veel van de landbouwers is het een kwestie van vergroten of vertrekken", stelt Sintobin.

Regionale verschillen

Uit de cijfers blijkt dat het aantal bedrijven dat tomaten teelt in Vlaanderen gedaald is van 546 in 2005 naar 174 in 2020. Dat is een daling van liefst 68 procent op 15 jaar tijd. Voor de provincie Antwerpen is het aantal tomatentelers in deze periode gedaald met 60 procent van 269 naar 110. Voor Oost-Vlaanderen gaat het met 91 naar 27 om een daling van maar liefst 70 procent en in West-Vlaanderen zijn er dus zelfs vijf keer minder dan vijftien jaar geleden. Voor Limburg en Vlaams-Brabant zijn er geen aparte cijfers meer. In 2005 waren er in beide provincies samen nog 34 tomatentelers en nu nog slechts zes.

Ook minder perentelers

Uit andere cijfers, die Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) heeft opgevraagd, blijkt dat ook het aantal perentelers in Vlaanderen afkalft. Dat aantal is tussen 2011 en 2020 gedaald van 960 naar 816, een daling met 15 procent. In Limburg, de provincie met veruit de meeste perentelers, is er sprake van een daling met 11,5 procent van 514 naar 455.

(lees verder onder de foto)

"Daling landbouwbedrijven zorgwekkend"

Er zijn dus niet alleen minder varkens-en runderboeren in Vlaanderen, maar ook steeds minder tomaten- en perentelers. Volgens Vlaams Belang is het dalend aantal Vlaamse landbouwbedrijven zorgwekkend.

"Dat het aantal Vlaamse landbouwbedrijven alsmaar afneemt, zou iedereen zorgen moeten baren. Als de Vlaamse regering onze familiale landbouwbedrijven wil behouden, zal ze ook iets moeten doen aan alle regelneverij", meent Sintobin.