Vijf maanden na gasexplosie: Crevits bezoekt heropende lunchbar Lucien en Lizette

De gasexplosie vorig jaar in Oostende trof de sociale horecazaken ‘Lizette’ en ‘Lucien’, die uitgebaat werden door mensen met een handicap. Beiden zaken vonden een nieuwe locatie in de Madridstraat, in het hart van de badstad.

Minister van Welzijn Hilde Crevits en James Van Casteren, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), bezochten de nieuwe lunchbar en staken de medewerkers een hart onder de riem.

Op 13 oktober 2022 was er een gasontploffing in het centrum van Oostende, vlakbij de lunchbars ‘Lizette’ en ‘Lucien’, die uitgebaat werden door jongeren en volwassenen met een handicap. Beide gebouwen lagen vlak naast elkaar. Het gebouw waarin ‘Lucien’ gevestigd was, werd weggeblazen door de explosie; dat van ‘Lizette’ liep ernstige schade op. Bij de ontploffing raakten ook drie mensen zwaargewond: een politieagent, een brandweerman en begeleidster Friedl, die aan het werk was in ‘Lucien’.

De explosie was een ramp voor iedereen die werkte in ‘Lizette’ en ‘Lucien’ en voor Duinhelm vzw, zorgaanbieder voor personen met een handicap en bezieler van beide horecazaken. Een steunfonds werd in het leven geroepen en heel wat mensen betuigden hun solidariteit met verschillende acties.

Er werd besloten om een nieuwe horecazaak te openen, omdat de medewerkers met het wegvallen van de zaken niet alleen hun job kwijt waren, die hen veel werkplezier bood, maar ook houvast. Eind maart, vijf maanden na de ramp, werd ‘Lizette & Lucien’ geopend. Op 27 april brachten Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en VAPH-topman James Van Casteren de nieuwe zaak een bezoek.

Enorme veerkracht

“Ik sta versteld van de enorme veerkracht van de mensen van Duinhelm. Ze zetten alles op alles om samen met hun bijzondere mensen een rol van betekenis te vervullen binnen onze maatschappij", klinkt het bij Hilde Crevits.

Volgens James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH, is ‘Lizette & Lucien’ om meerdere redenen belangrijk: “Personen met een handicap worden vaak onderschat. In ‘Lizette & Lucien’ wordt er vertrokken vanuit hun talenten, in de plaats van hun beperkingen. Hier kunnen ze schitteren als werknemers en horeca-uitbaters. De mensen die hier werken zijn terecht trots op hun werk, doen hun job met hart en ziel, en helpen de vooroordelen over mensen met een handicap te ontkrachten. Dat maakt dat deze plek zoveel meer is dan gewoon een hippe lunchbar.”