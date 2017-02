Vijf MIA's gaan richting West-Vlaanderen

Op de tiende editie van de Music Industry Awards (MIA's) vielen gisteravond ook drie West-Vlaamse groepen en twee West-Vlaamse zangers in de prijzen.

Het Zesde Metaal won de MIA voor Beste Album met 'Calais'. Frontman Wannes Capelle won ook de sectoraward voor Beste Auteur/Componist. En daar was de West-Vlaming erg blij mee. "Wij zijn al vier jaar op rij genomineerd, we hebben al heel vaak gezien hoe mensen MIA's mogen komen ophalen en nu mogen we het zelf eens doen. Dank u wel daarvoor", klonk het tevreden.

De award in de categorie Vlaams Populair was voor zanger/presentator Niels Destadsbader uit Deerlijk. De sector-MIA voor Beste Live Act ging naar Goose uit Kortrijk. En De Compact Disc Dummies uit Desselgem wonnen de award voor Beste Videoclip voor hun single "Silver".