Vijf monumenten krijgen restauratiepremie van Vlaanderen

De Vlaamse Overheid kent voor deze projecten samen een premie van ruim 700.000 toe. Een deel daarvan (100.000 euro) is voor hoeve Kloosterhof in Wevelgem. Daar wordt het gedeelte van de schuur dat vorig jaar tijdens een storm werd vernield, heropgebouwd.

Ook de Ronsemolen in Gistel krijgt 150.000. Een volledige restauratie dringt zich op om de molen maalvaardig en publiek toegankelijk te maken.

Herberg De Engel in Ichtegem staat al een tijd leeg en is beschadigd. Het wordt nu herbestemd tot notariaat. Maar eerst is een integrale restauratie aan de orde. Voor de restauratiewerken is een premie van 100.000 euro toegekend.

Er is ook geld voor het herstel van de kroonlijsten en de zink- en gootwerken van de Venetiaanse Gaanderijen, het Thermae Palace en de nieuwe Koninklijke Gaanderijen in Oostende. Ruim 107.000 euro.

Een neoclassicistisch burgerhuis in Veurne ten slotte wordt gerestaureerd en verbouwd tot een meergezinswoning met op elke verdieping één appartement. Voor de restauratiewerken is een premie van 100.000 euro toegekend.