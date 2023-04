Vijf monumenten in West-Vlaanderen verliezen bescherming

Het gaat om drie woningen in Poperinge, een huizenrij in Tielt en een landschap op de grens tussen Kortrijk en Harelbeke. Ze hebben hun erfgoedwaarde verloren na een verbouwing, een heraanleg van de omgeving, een calamiteit of de aanleg van een verkaveling.

“In de loop van 2023-2024 starten we de opheffingen op. De procedure zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De eigenaars hebben in deze procedure ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, deze zaken zullen deel uitmaken van mijn definitieve beslissing”, zegt Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

“Ik wil tot een sterker en meer coherent beschermd bestand komen, zodat een bescherming door de burger als vanzelfsprekend wordt ervaren en eigenaars meer rechtszekerheid hebben. Zo zorgen we ervoor dat onze monumenten in heel Vlaanderen en ver daarbuiten mogen gezien worden.”