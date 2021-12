Vijf overvallers opgepakt bij inval op woonwagenpark

In Heule is de politie vanmorgen vroeg binnengevallen op het woonwagenpark op het doortrekkersterrein aan de R8. Vijf mannen zijn opgepakt.

Ze worden verdacht van brutale overvallen op oudere, rijke dames.

Ook wapens in beslag genomen

De huiszoekingen passen in een onderzoek naar zware diefstallen in onze regio en elders in het land, zegt het parket. Het gaat dan vooral over overvallen op oudere, rijke dames. Ze werden overdag op een agressieve manier overvallen. De dieven gingen lopen met dure juwelen.

Bij de actie zijn vijf mensen gearresteerd. De politie nam ook 2 riotguns, juwelen, gsm's en grote sommen cash geld in beslag. Op het terrein trof de politie ook enkele geseinde personen aan.

Ring R8 voor stuk afgesloten

Bij de actie vanmorgen is het federale interventiekorps ingezet, de lokale politie Vlas met het drone-team en een speurhond, en ook de hulpverleningszone Fluvia.

Het was een grootschalige operatie vanmorgen. Tientallen speurders doorzochten de caravans & auto's. De politie zette zelfs een bus in om de arrestanten in onder te brengen. Eén rijstrook van de R8 werd tijdelijk afgesloten om alle politievoertuigen te laten parkeren.