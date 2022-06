Vijf personen staan terecht voor dood missionaris Serge Berten

Vijf personen moeten voor het hof van assisen terechtstaan voor de dood van drie Belgische missionarissen in Guatemala, waaronder Serge Berten, in de jaren 80. De raadkamer heeft ook aanhoudingsbevelen tegen de vijf uitgevaardigd, klinkt het. Het dossier moet nu voor de kamer van...

Serge Berten was samen met twee andere missionarissen naar Guatemala vertrokken. Begin de jaren 80 woedde in het Midden-Amerikaanse land een bloederige burgeroorlog, waarbij het dictatoriale regime guerrilla- en verzetsbewegingen probeerde uit te roeien. De missionarissen kozen de kant van de lokale bevolking en werden respectievelijk in de jaren 80 uit de weg geruimd.

Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

De families van de drie probeerden jarenlang in Guatemala antwoorden te krijgen over hun overlijden, maar vingen daar bot en dienden uiteindelijk in 2001 een klacht in bij het Belgische gerecht. Vier onderzoeksrechters volgden elkaar op in het dossier, en in 2006 trokken Belgische speurders naar Guatemala. Nadien volgden nog verschillende rechtshulpverzoeken, maar in het voorjaar van 2022 was het dossier dan toch rond.

Volgens het federaal parket konden de personen die de drie missionarissen om het leven gebracht hadden, nooit geïdentificeerd worden, maar wel acht hogere verantwoordelijken. Van die acht zijn er weliswaar al drie overleden, zodat nog slechts vijf personen vervolgd worden. Het gaat onder meer om de toenmalige ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, en om de toenmalige regionale chef van de politie en diens adjunct.

"Precieze omstandigheden achterhalen"

De raadkamer heeft nu beslist dat de vijf moeten terechtstaan voor het assisenhof, en heeft aanhoudingsbevelen tegen hen uitgevaardigd. "Hierdoor kunnen zij, als ze worden aangehouden in het buitenland, uitgeleverd worden aan België", melden de nabestaanden.

De families van de slachtoffers willen in eerste instantie meer informatie verkrijgen over de precieze omstandigheden waarin de misdaden hebben plaatsgevonden. Verder willen ze dat de daders ter verantwoording worden geroepen, met name dat ze worden vervolgd en veroordeeld voor de feiten.

Tot slot wensen de familieleden ook hun solidariteit te betonen met de vele Guatemalteekse slachtoffers die vielen tijdens de burgeroorlog en in de periode erna. "Door de waarheid naar boven te brengen en de daders ter verantwoording te roepen, kunnen we het engagement van onze vermoorde familieleden onderschrijven en hun werk voor de Guatemalteekse bevolking verder zinvol maken", zegt Stefaan Berten, broer van de verdwenen Serge Berten.

