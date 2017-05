Vijf vacatures voor elke student accountancy-fiscaliteit

Lieve Castryck, hoofd van de opleiding aan VIVES Campus Kortrijk, stelt eens te meer vast dat accountant, fiscalist en boekhouder knelpuntberoepen zijn: “Volgens eerste, voorlopige inschattingen zijn er voor elke student die straks bij ons afstudeert, vijf vacatures binnen West-Vlaanderen beschikbaar.”

Peter Vanwildemeersch, hoofd van de opleiding aan VIVES Campus Brugge, stelt vast dat studenten ook steeds meer aanbiedingen krijgen van grote bedrijven buiten de provincie: “De vraag naar geschikt en onmiddellijk inzetbaar personeel is enorm groot en bedrijven zetten steeds vroeger alle middelen in om onze studenten binnen te rijven.”

Laurent D’Haeyere, derdejaarsstudent van de opleiding accountancy-fiscaliteit in Kortrijk, kan dit beamen: “Ongeveer de helft van mijn medestudenten heeft nu al een baan, twee maanden voor we afstuderen. Ikzelf kreeg vorige week alleen al vijf aanvragen binnen voor jobs in Kortrijk, Gent en Brugge. Bij een aantal bedrijven ging ik al op gesprek en mag ik meteen beginnen.” Het grote aanbod aan werkaanbiedingen heeft ook zijn nadelen: veel studenten spreken van keuzestress: ze weten niet waar eerst op gesprek te gaan of aarzelen om de knoop door te hakken.