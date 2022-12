Vijf vrachtwagens uitgebrand bij pluimveebedrijf in Anzegem

In Huttegem bij Anzegem zijn zeker vijf vrachtwagens met oplegger vernield door een brand. Die ontstond vermoedelijk na een explosie.

De brand ontstond rond half acht vanmorgen bij Haerinck Services, een bedrijf dat pluimvee vervoert. Er was eerst een ontploffing te horen.

Even naar ziekenhuis

Er zijn al zeker vijf vrachtwagens en een aanhangwagen uitgebrand, op de parking achter het bedrijf. De brand zorgde voor een grote rookontwikkeling, er waren meerdere ontploffingen te horen. Het gebouw zelf bleef gevrijwaard. Een arbeider van het bedrijf is meteen beginnen blussen, hij moest even mee met de ziekenwagen maar is intussen aan de beterhand.

De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.