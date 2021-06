Vijf West-Vlaamse ziekenhuizen COVID-vrij!

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper ligt geen enkele coronapatiënt meer, en dat is ook het geval voor het Sint-Jozefziekenhuis in Izegem, AZ West in Veurne, het AZ Sint-Lucas in Brugge en het AZ Sint-Jan campus Serruys in Oostende. Ook het aantal patiënten dat intensieve zorgen nodig heeft, is verder gedaald.

Alles samen zijn er nog 33 besmette patiënten opgenomen in een West-Vlaams ziekenhuis. Daarvan liggen er 10 op de afdeling Intensieve Zorgen. Uiteraard gaat het om een momentopname. De kans is groot dat er in de loop van de dag patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen, of dat er nieuwe opgenomen worden.

Bekijk hier het volledig overzicht

AZ Zeno: Campus Blankenberge: 0 patiënten op IZ, 3 patiënten opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

AZ Zeno: Campus Knokke-Heist: 0 patiënten op IZ, 5 patiënten opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

AZ Delta (met campus in Roeselare, Menen en Torhout): 1 patiënt op IZ, 4 patiënten opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

AZ Groeninge Kortrijk: 1 patiënt op IZ, 5 patiënten opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

AZ Sint-Jan: Campus Brugge: 7 patiënten op IZ, 1 patiënt opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

AZ Sint-Jan: Campus Oostende: geen COVID-patiënten meer

AZ Damiaan Oostende: 0 patiënten op IZ, 2 patiënten opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

Sint Andriesziekenhuis Tielt: 0 patiënten op IZ, 1 patiënt opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

Jan Ypermanziekenhuis Ieper: geen COVID-patiënten meer

St- Jozefziekenhuis Izegem: geen COVID-patienten meer

AZ West Veurne: geen COVID-patiënten meer

O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem: 1 patiënt op IZ, 2 patiënten opgenomen in gewoon ziekenhuisbed

Sint-Lucasziekenhuis Brugge geen COVID-patiënten meer