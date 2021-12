Morgen vaart de Zeebrugge 39 Sophie, een splinternieuw vissersschip, voor het eerst uit. De Vlaams vissersvloot is dit jaar bezig met een grote vernieuwingsoperatie. De Sophie is intussen het vijfde duurzame vissersschip.

Een duurzaam vissersschip betekent een nieuwbouw die goed is voor het milieu, meer veiligheid en comfort biedt en ook vernieuwend is in de verwerking van de vis aan boord. Morgen vaart de Sophie voor het eerst uit, op tongvangst in de zuidelijke Noordzee. Wij gingen lans bij de doop van de nieuwe schuit.