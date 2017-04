Vijfde van winkeliers zet crimibeelden online

Een op de vijf handelaars zet beelden van diefstal of andere criminele feiten online.

Dat blijkt uit een studie van ondernemersorganisatie NSZ. De kwestie was dit weekend brandend actueel nadat een Brugse man foto’s van de dieven van zijn mountainbike op facebook plaatste. Nochtans is dat illegaal, want daarmee schendt hij de wet op de privacy.

Ook bij ABC-karnaval in Menen hangen er foto’s in de winkel, maar dan wel van mensen die vergeten zijn te betalen. Negen camera’s registreren alles wat er gebeurt in de winkel. En zo kan er meteen worden ingegrepen. Er wordt steeds meer gestolen bij ABC-karnaval, en dat heeft niet alleen niet alleen met de nabijheid van de Franse grens te maken.