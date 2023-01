Vijfde verdachte opgepakt voor ontvoeringspoging Van Quickenborne

In het onderzoek naar dreigingen tegen minister van Justitie Van Quickenborne is in Nederland een vijfde verdachte opgepakt. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

In het onderzoek zitten al vier verdachten in de cel. Een van hen is dinsdag in Kortrijk voor de raadkamer verschenen, de drie anderen verschijnen op 13 januari voor diezelfde raadkamer, aldus nog het federaal parket

De raadkamer in Kortrijk heeft vandaag ook de aanhouding van twee mannen verlengd. De twee zitten sinds eind september in de gevangenis, nadat ze in Nederland werden gearresteerd.

Drugsmilieu

Op zaterdag 24 september raakte bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk door het Nationaal Crisiscentrum onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging. Over de precieze aard werd niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de minister van Justitie te ontvoeren.

In een achtergelaten wagen werd een wapen, spanbandjes en flessen benzine aangetroffen. Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een safehouse.

Safehouse

Eind september konden de minister en zijn gezin het safehouse verlaten, maar sinds 6 december moesten ze opnieuw onderduiken. Het is niet duidelijk of de nieuwe arrestatie iets aan die situatie verandert.

De vijfde verdachte werd al enige tijd geleden opgepakt. Morgen/woensdag moet het Nederlandse gerecht zich buigen over zijn overlevering aan België.