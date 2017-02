Vijftal in cel voor mensenhandel en prostitutie

De bende opereerde vanuit Antwerpen, maar de meisjes waren vooral actief in Oostende. De politie kreeg de organisatie in het vizier naar aanleiding van een advertentie op de website Redlights. Bij enkele controles werden prostituees aangetroffen die illegaal in ons land verblijven. Daarop startte een onderzoek naar uitbuiting, wat enkele weken later al resultaat opleverde. Drie mannen en twee vrouwen, allen van Nigeriaanse origine, werden door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensenhandel met het oog op prostitutie. De organisatie werkte niet vanuit bordelen, maar liet de meisjes onder andere in hotels klanten ontvangen.