Vijftal verkocht honderd kilo cannabis op half jaar tijd

In 2015 dealden de vijf enkele maanden cannabis. Ze gaven dat ook toe, maar beweren dat het om veel kleinere hoeveelheden ging. Volgens het openbaar ministerie verkochten eerste twee beklaagden elk 38 kilogram cannabis, de derde en vierde respectievelijk 15 en 17 kilogram. De vijfde zou de andere geholpen hebben.

Onderzoek slecht gevoerd

Volgens advocaat Filip De Reuse, die de vierde beklaagde verdedigt, werd het onderzoek slecht gevoerd. "De aantallen waarvan sprake zijn gebaseerd op verklaringen van afnemers, die niet betrouwbaar zijn", benadrukt hij. "Veel winst heeft mijn cliënt er bovendien niet mee gemaakt. De erfenis die hij kreeg na de dood van zijn vader is al helemaal uitgegeven."

De mannen bestelden hun drugs via e-mail via een Nederlands netwerk. Voor de eerste twee worden straffen van drie jaar, waarvan twee effectief, en verbeurdverklaringen van 379.000 euro per persoon gevorderd. Vonnis op 18 december.