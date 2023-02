Vijftig Tinten Amore is gloednieuw erotisch kookboek

Van ossobuco alla milanese tot Venetiaanse tiramisu, je vindt het allemaal in het nieuwste kookboek van chef en auteur Stefaan Daeninck. Tussen de recepten door, een erotisch verhaal over een jongeman in Italië die er net zijn liefje liet staan. Het boek Vijftig Tinten Amore is gebaseerd op de bekende, erotische boekenreeks en films. En in de Verenigde Staten heb je al een culinaire uitloper er van: Vijftig Tinten Kip.

"Het ging vooral over bondage en dergelijke en hoe je een kip kan opbinden en wat je allemaal kon doen terwijl de kok aan het koken was met touw en keukentouw en dergelijke. Dat ging iets te ver. Nu, Lannoo heeft die rechten verworven voor Europa en dan hebben ze ons gevraagd om daar een vervolg op te maken", aldus Stefaan Daeninck.

Een lightversie dus maar de verkoop gaat vlot, zeker nu valentijn er aan komt. En het erotische kookboek is niet alleen bruikbaar in de keuken: "Het boek kun je gerust ook meenemen in de slaapkamer. Dus 's avonds wat fantaseren samen en er staan een paar ingrediëntjes in die je kunt meenemen. Denk maar aan het verhaal over de hete pepertjes bijvoorbeeld, de peperoncini, daar kun je wel leuke dingetjes mee doen. Dat maakt het al op voorhand wat heter."