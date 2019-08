VIjftig winkels wijken voor nieuwe Leiebrug

Volgens de handelaars heeft de stad te weinig gedaan in de zoektocht naar een nieuw pand. De stad zelf weerlegt dat. Momenteel zijn nog een vijftal winkels open, maar begin september is het op een enkeling na ook voor hen gedaan.

De meeste van de vijftig winkels die moeten wijken, gaan voor goed dicht en dat is toch een kaakslag voor de lokale economie. Volgens de stad is de bouw van de Leiebrug de uitgelezen kans om Menen commercieel opnieuw op de kaart te zetten, want de winkelzone van de barakken is verouderd.