Tijdens de observaties is er enkel verontreiniging waargenomen na lozingen van schepen en niet door ongevallen. In 11 van de 13 gevallen ging het om schadelijk stoffen en niet om olie. Ook in de haven van Antwerpen en Oostende zijn twee olievervuilingen gezien maar is er geen link gelegd met een schip. Bij 16 van de 1.000 gecontroleerde schepen zijn ook verdachte zwavelwaarden en bij 23 verdachte stikstofwaarden gemeten.