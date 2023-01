Viktor Vandenberghe is Belgisch kampioen veldrijden bij junioren

Vichtenaar Viktor Vandenberghe (17) is de nieuwe Belgische kampioen bij de jongens junioren. Hij haalde het zaterdag in Lokeren met ruim een minuut voorsprong op Wies Nuyens en Seppe Van Den Boer.

De topfavoriet vooraf was Yordi Corsus, maar die kende geen al te beste start. Even was er ook opschudding na een valse start. Al mocht iedereen wel z'n tocht voortzetten. Seppe Van Den Boer schoot het snelste weg, maar wegrijden deed hij niet. Nog voor halfweg de eerste ronde scheidde zich een groepje af van vijf met Wies Nuyens, Viktor Vandenberghe, Seppe Van Den Boer, Antoine Jamin en Corsus die kwam aansluiten.

Vele regen zorgt voor lastig parcours

Het lastige parcours, herschapen tot een modderbrij door de vele regen de afgelopen dagen en ook de regenval op zaterdag zelf, zorgde er voor dat twee renners na één ronde een klein kloofje wisten te slaan: Viktor Vandenberghe en Wies Nuyens. Zij telden vier seconden bonus op Corsus, Van Den Boer en Jamin waren niet ver.

In de tweede rondde ontdeed Vandenberghe zich van Nuyens, Corsus had het moeilijk en slaagde er niet in om op te schuiven naar voren. Vooraan dook Vandenberghe de derde ronde in met 22 seconden bonus op Nuyens, Corsus was nog iets verder.

Voorsprong van 50 seconden

Uiteindelijk zou de topfavoriet het eind niet halen en gaf hij op wegens een blessure aan de kuit. Seppe Van Den Boer nam bezit van de derde plaats, maar moest zich nog reppen om die veilig te stellen in het slot na een lekke band. Vandenberghe dook de slotronde in met een geruststellende voorsprong van 50 seconden op Nuyens en soleerde naar de Belgische titel, voor Wies Nuyens en Seppe Van Den Boer.