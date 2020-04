Villa Assistentiewoningen Koksijde slaakt noodkreet

De directeur van Villa Assistentiewoningen in Koksijde vindt dat zijn bewoners en personeel in de steek gelaten worden door de overheid, schrijven verschillende media.

In tegenstelling tot andere assistentiewoningen kan de zorginstelling niet rekenen op de beloofde coronatests en beschermingsmateriaal omdat ze niet vasthangt aan een woonzorgcentrum. In het centrum woont een 50-tal zorgbehoevende (hoog)bejaarden. Van een uitbraak van corona is tot nu toe geen sprake, maar in elk geval zijn de bewoners en het zorgpersoneel onvoldoende gewapend om een eventuele uitbraak het hoofd te kunnen bieden. De directeur roept op om de onafhankelijke serviceflats en assistentiewoningen niet links te laten liggen.