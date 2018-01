Villa Bota kleurt Brugse FM-band

Door het nieuwe frequentieplan van mediaminister Sven Gatz zijn een aantal lokale radiozenders van de FM-band verdwenen, maar er komen er ook nieuwe bij. Villa Bota uit Brugge is er één van. Vila Bota is een jongerenzender gemaakt door een groep van een 70-tal vrijwilligers.

Na 8 jaar online, kan je Villa Bota uit Brugge binnenkort ook op FM beluisteren. De radiozender is onderdeel van Het Entrepot in Brugge, een centrum voor jongerencultuur. Op Villa Bota krijg je muziek te horen, die je nergens anders hoort. Opvallend, de zender wordt volledig gefinancierd door de stad Brugge, daarmee willen ze jonge radiomakers een duwtje in de rug geven.

"Dat is 26.000 euro," zegt schepen en Entrepot-voorzitter Franky Demon. "Met dat bedrag wordt ook het materiaal bekostigd. En 2 fulltime krachten die ook instaan voor vrijwilligerswerking, …. Ik vind dat zelfs bitterweinig, ik zou zelfs meer willen investeren.

Radiocoördinator Pieter Devriese: "Wij hebben een groep van een 70-tal vrijwilligers, dat zijn allemaal jongeren, de jongste is 15-16, dat zijn mensen die bezig zijn met allemaal verschillende genres, die graag presentator willen worden, die journalistiek willen studeren."

Het radiolandschap is hertekend, met een nieuw frequentieplan. Villa Bota is één van de nieuwkomers op FM, wat heel wat meer luisteraars moet opleveren. Opvallend, de zender wordt volledig gefinancierd door de stad Brugge, met belastinggeld dus. En dat wordt niet overal op applaus onthaald, ondermeer bij concurrenten die hun FM-licentie zijn kwijtgespeeld en niet op subsidies konden rekenen. Maar, klinkt het, dit is een belangrijke investering in jongeren. Vanaf 17 februari hoor je Villa Bota in Brugge op 106.4 en in Torhout op 107.9FM.