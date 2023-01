Vincent Van Quickenborne en gezin hebben safehouse verlaten

De minister en zijn gezin krijgen wel nog steeds extra bescherming, maar ze kunnen zich dus opnieuw wat vrijer bewegen.

Vijf weken

Toen ze de eerste keer naar een safehouse moesten trof de politie aan zijn woning in Kortrijk een wagen aan met daarin een machinegeweer, spanbandjes en flessen benzine. De politie pakte later in Nederland ook een aantal verdachten op die in de buurt van de woning waren. De eerste keer zaten ze een week in een safehouse, nu waren het vijf weken.

Verdachten blijven in cel

Vanmiddag zijn trouwens nog drie verdachten voor de bedreigingen tegen Van Quickenborne voor de raadkamer verschenen, ze blijven aangehouden.

