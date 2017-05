Dat project maakt deel uit van een sensibiliseringscampagne om middelbare scholieren te wijzen op het gevaar van spoorlopen. Door een VR-bril krijgen de leerlingen een 360 graden-filmpje te zien waarbij ze zelf in de huid kruipen kruipen van een student die over de sporen loopt. The box zal rondreizen in middelbare scholen in de buurt van spoorwegen. Er is ook een theoretisch lespakket over de veiligheid aan overwegen aan gekoppeld.