Vis van het jaar is.....de grijze garnaal

Het is al de 34ste keer dat VLAM een Vis van het jaar kiest. Vorig jaar viel de rog in de prijzen. Dit jaar kondigde Vlaams Minister van Zeevisserij Hilde Crevits in Nieuwpoort de grijze garnaal als laureaat aan. De keuze valt dit jaar op een schaaldier, omdat het een product is van de Belgische kustvisserij dat een steuntje in de rug kan gebruiken.

Het leefgebied van de grijze garnaal is verspreid over de oostelijke Atlantische Oceaan. Toch is de garnalenvangst voornamelijk iets voor de kustvisserij. Het grootste deel van de vangst wordt gevist in de kustgebieden van de Noordzee, voor België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De grijze garnalen zijn het grootst in de periode tussen augustus en november. Garnaalschepen onder Belgische vlag vissen jaarlijks tussen de 600 en 1.200 ton grijze garnaal op. De garnalen worden aan boord van het schip onmiddellijk in zeewater gekookt en dan naar de visveiling of verwerkingsbedrijven gebracht. Van de Belgische vloot zijn ongeveer dertig vaartuigen uitgerust om garnalen te vissen.

Vlaams minister Crevits: "Met zo'n familienaam kan ik niet anders dan heel blij zijn met deze keuze. VLAM staat klaar met verschillende acties om de grijze garnaal dubbel en dik onder de aandacht te brengen. Ik zet daar als bevoegd en titeldragend minister gaar mijn schouders mee onder."