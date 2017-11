Visartsluis beste locatie voor nieuwe zeesluis

In opdracht van Vlaams minister Ben Weyts wordt er een vijftal alternatieven onderzocht. De “ Visart-oplossing” zou de minste impact hebben op de leefbaarheid van Zeebrugge en de visserij, zegt partijgenoot van de minister, Pol Van den Driessche. Hij kon de studie, uitgevoerd door een team van ingenieurs, inzien.

De sluis zou een pak breder worden en er zou ook een tunnel komen. Meteen een oplossing voor het drukke verkeer. Het doorgaand autoverkeer en het openbaar vervoer zou over de sluis rijden. Zwaar vrachtverkeer en wie niet in Zeebrugge moet zijn, moet de tunnel onder de zeesluis nemen.

Bij de keuze voor de Visart-site zou ook maar een beperkt aantal huizen moeten worden gesloopt. Pol Van den Driessche: “Dit is geen aanslag op de leefbaarheid in Zeebrugge, en het biedt toekomst voor de visserij en de visveiling. Bovendien is het met 1,2 miljard euro een betaalbare optie.”