K.S. zat sinds 23 februari in de cel nadat geruzie met zijn ex over een erfenis van 500.000 euro compleet uit de hand was gelopen. Hij wordt ervan verdacht een knokploeg 50.000 euro te hebben betaald om de vrouw af te dreigen. De ingehuurde belagers B.C. (35) uit Avelgem en M.K (27) uit Menen waren een tijdje voortvluchtig, maar werden op 22 maart opgepakt en op 23 maart voor de onderzoeksrechter geleid.