Vismijn Nieuwpoort verhoogt omzet met 55%

In 2017 werd in de vismijn van Nieuwpoort 330 ton vis aangevoerd. Dankzij hogere prijzen steeg de omzet ten opzichte van 2016 met maar liefst 55% .

Eerste Schepen Kris Vandecasteele (CD&V), bevoegd voor visserij : "We moeten al terug naar 1999 om een gelijkaardig uitstekend resultaat terug te vinden. Nu stijgt de omzet met 55%. Ook de voorgaande jaren was er telkens een stijging. We zijn op goede weg.”

Het aandeel garnalen in omzet daalde van 37% in 2016 naar 30 % in 2017. De mindere aanvoer van de garnaal werd meer dan ruim gecompenseerd door een grotere aanvoer van vis. De populairste aangevoerde producten uit de Noordzee blijven garnaal, tong, schol en zeebaars.