Visnamiddag loopt fout af voor vader en zoon

Voor een 45-jarige man en zijn zoon uit Poperinge is een visuitstap in Veurne vrijdagnamiddag slecht afgelopen.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, ter hoogte van de Ieperbrug in Veurne, maakte hun bootje met buitenboordmotor vooraan plots water en begon te zinken. "De 45-jarige man uit Poperinge en zijn tienerzoon konden met hulp van omstaanders met een nat pak aan wal geraken en werden verzorgd in een ziekenwagen," zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. De brandweer van Veurne haalde met de haakvrachtwagen het bootje uit het kanaal. Duikers legden riemen vast aan het gezonken vaartuig dat volledig onder water stak. Er kwamen verschillende brandweerkorpsen ter plaatse om assistentie te bieden. Door de interventie was de Ieperbrug een tijdlang afgesloten.